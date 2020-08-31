Синоптик рассказал, какой будет зима в этом году

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова заявила URA.RU, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой.

«В корне не согласен с таким прогнозом, как и с тем, что есть корреляция между погодой зимой и летом. По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1–3 °C, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», — цитирует НСН Евгения Тишковца.

Он отметил, что такой тёплой зимы, какой она была в 2019 году, в 2020-м не будет. По его словам, это будет что-то среднее между европейской и обычной русской зимой.