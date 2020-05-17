«Ниже нормы на 3—4 °С»: синоптики спрогнозировали холодную погоду в Центральной России

Синоптики предупредили о похолодании на предстоящей неделе: температура будет на три-четыре градуса ниже майской нормы, не исключены небольшие заморозки. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в центральной части страны в ближайшее время будет «устойчиво прохладно». По оценкам специалистов, понедельник, 18 мая, может стать одним из самых холодных дней месяца. Не обойдётся и без дождей.

Температура воздуха на три-четыре градуса ниже нормы ожидается на территории Центральной России до пятницы, 22 мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на три-четыре градуса в течение ближайших дней», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд заявил, что с воскресенья до пятницы включительно температура будет в пределах +12...+17 °С.

Представитель Гидрометцентра объяснил холодную погоду переносом воздушных масс с северо-запада.

По прогнозу службы, в понедельник днём в Москве ожидается +12...+14 °С, во вторник — +13...+15 °С, в среду и четверг — +11...+16 °С, в пятницу — +12...+17 °С.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT также рассказала, что на предстоящей неделе ожидается похолодание. По её словам, прогноз пока что «очень необнадёживающий».

«Мы всё-таки будем находиться в поле относительного пониженного атмосферного давления. 18 мая во второй половине ночи местами небольшой кратковременный дождь, завтра днём будем находиться уже вблизи центра одного из циклонов, поэтому завтра практически весь день будет облачная погода и время от времени — дождь», — сказала синоптик в беседе с RT.

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По её оценкам, минимальная температура в понедельник в утренние часы составит +5...+7 °С, по области — +2...+7 °С. Как полагает Позднякова, дневная температура воздуха в городе достигнет +10...+12 °С, а по области — +8...+13 °С.

По мнению представителя Метеобюро Москвы, 19 мая днём температура будет +13...+15 °С, в то время как в среду, 20 мая, местами ожидается кратковременный дождь. Ночью воздух в Москве может остыть до +4...+6 °С, а днём прогнозируется до +15 °С.

«В четверг практически такая же погода, как и в среду. В пятницу будет больше дождя. Дневная температура будет уже на пару градусов пониже — где-то +11...+13 °С, потому что уже к нам с северным ветром начнёт поступать более прохладный воздух», — заключила синоптик.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также полагает, что предстоящая неделя в Москве и области будет по-прежнему холоднее нормы.

По его оценке, общий температурный фон будет на три-пять градусов ниже обычных показателей для этих дней мая. Кроме того, синоптик предупредил о вероятности осадков.

«Преобладать будет циклоническая деятельность, поэтому довольно много облаков, высока вероятность дождей, но какими-то сильными, экстремальными они не будут. Скорее всего, они будут носить характер весенних кратковременных ливней», — рассказал эксперт RT.

По оценкам Леуса, в предстоящий понедельник столица окажется под влиянием циклона, погода будет облачной с прояснениями, днём временами пройдут дожди. Как полагает синоптик, понедельник может стать одним из самых холодных дней мая. Вместе с тем, он считает, что во вторник этот циклон будет уходить с Предуралья и столица окажется в его тыловой части. Метеоролог не исключил возникновения в Подмосковье слабых заморозков — до -1 °С.

АГН «Москва»

«Все эти три дня будет порывистый ветер: в понедельник западный, во вторник северо-западный, в среду северо-восточный. Его скорость составит 5—10 м/с с порывами до 15 м/с», — предупредил Леус.

По его словам, в четверг столица останется в зоне фронтального раздела, медленно смещающегося к востоку. Вместе с тем синоптик упомянул о предварительном прогнозе, согласно которому в следующие выходные погода существенно не изменится.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок дал несколько рекомендаций аллергикам в период сезонного цветения растений. В беседе с RT специалист отметил, что основной способ защиты для тех, у кого аллергия на пыльцу растений, — ношение маски.

«Если мы говорим про аллергию на пыльцу растений, то меры предосторожности абсолютно те же самые, которые рекомендуются в связи с пандемией (коронавирусной инфекции. — RT). То есть если люди выходят на улицу и носят маску: они предохраняются не только от вирусов, но и от пыльцы. Также можно носить и очки», — пояснил врач.

В числе медикаментозных способов решения этой проблемы Болибок упомянул и о так называемых барьерных средствах.

«Это спреи в нос, которые создают некую плёнку, чтобы аллерген не контактировал с поверхностью слизистой. То есть даже если пыльца попадает внутрь, она не оседает. Но это защита только для носа, а не для горла или глаз. Это безрецептурные препараты, но перед покупкой любых лекарств лучше проконсультироваться с врачом. Сейчас это доступно дистанционно», — пояснил иммунолог.

Вместе с тем он отметил, что в этом сезоне периоды тёплой погоды регулярно сменяются прохладой и дождями, в результате чего не наблюдается бурного цветения растений, а в воздухе не появляется большого количества пыльцы.

«Соответственно, если говорить про аллергию на пыльцу деревьев и растений, особо сильных хлопот пациентам это не доставляет... Можно даже сказать, что сейчас всё менее выражено, чем в предыдущие сезоны», — заключил специалист.