Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве

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Ангелина Шурпина
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в выходные и в начале следующей недели в столице.
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве
  • РИА Новости

«Температурный фон существенно меняться не будет. В ночные часы в Москве +4…+6 °С. В субботу по области возможны слабые заморозки без существенных осадков», — сообщила Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура в выходные и в начале следующей недели будет в пределах +14…+16 °С.

Она также отметила, что осадки в субботу, 16 мая, не ожидаются, но вот в последующие дни будет неустойчивая погода. 

«Преимущественно во второй половине дня, за счёт трансформации воздуха и развития конвекции, могут возникать небольшие кратковременные дожди», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Москве в четверг, 14 мая, ожидается до +15 °С. 

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