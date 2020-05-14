Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в выходные и в начале следующей недели в столице.

«Температурный фон существенно меняться не будет. В ночные часы в Москве +4…+6 °С. В субботу по области возможны слабые заморозки без существенных осадков», — сообщила Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура в выходные и в начале следующей недели будет в пределах +14…+16 °С.

Она также отметила, что осадки в субботу, 16 мая, не ожидаются, но вот в последующие дни будет неустойчивая погода.

«Преимущественно во второй половине дня, за счёт трансформации воздуха и развития конвекции, могут возникать небольшие кратковременные дожди», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Москве в четверг, 14 мая, ожидается до +15 °С.