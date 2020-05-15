Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Тепла пока давайте подождём немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на один-два градуса будет повышаться», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Как отметил Вильфанд, до выходных, 16 и 17 мая, европейская часть России окажется в холодных воздушных массах и температура опустится ниже нормы на четыре-пять градусов.

В Москве в ближайшие дни возможно усиление ветра и грозы. В ночное время ожидается +6...+8 ˚С, в дневное +10...+13 ˚С. С начала следующей недели в столичном регионе потеплеет до +14 ˚С, во вторник, 19 мая, станет теплее примерно ещё на градус.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН прокомментировала прогноз о возможных природных катаклизмах ближайшим летом в России.

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