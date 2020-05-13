Климатолог оценила прогноз о природных катаклизмах в России летом

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева прокомментировала прогноз о возможных природных катаклизмах ближайшим летом в России.

«Климат — это чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Но все долгосрочные прогнозы ориентировочные. Они строятся на методе аналогов, то есть на архивных записях предыдущих сезонов. В них подбирают сезон, похожий на текущий, и смотрят дальнейшее прохождение процессов. Чем аномальнее сезон, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определённое», — отметила она в беседе с НСН.

Нина Зайцева добавила, что специалисты стараются не делать прогнозы более чем на месяц, а тем более на целый сезон.

Ранее директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с телеканалом «360» заявил, что в ближайшие годы Россию ждут погодные аномалии.