Климатолог оценила прогноз о природных катаклизмах в России летом

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Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева прокомментировала прогноз о возможных природных катаклизмах ближайшим летом в России.
Климатолог оценила прогноз о природных катаклизмах в России летом
  • AFP

«Климат — это чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Но все долгосрочные прогнозы ориентировочные. Они строятся на методе аналогов, то есть на архивных записях предыдущих сезонов. В них подбирают сезон, похожий на текущий, и смотрят дальнейшее прохождение процессов. Чем аномальнее сезон, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определённое», — отметила она в беседе с НСН.

Нина Зайцева добавила, что специалисты стараются не делать прогнозы более чем на месяц, а тем более на целый сезон.

Ранее директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с телеканалом «360» заявил, что в ближайшие годы Россию ждут погодные аномалии.

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