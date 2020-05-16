Иммунолог дал рекомендации аллергикам в период цветения растений

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, какие меры профилактики следует принимать для облегчения симптомов сезонной аллергии при цветении растений.

По его словам, основной способ защиты для тех, у кого аллергия на пыльцу растений, — ношение маски.

«Если мы говорим про аллергию на пыльцу растений, то меры предосторожности абсолютно те же самые, которые рекомендуются в связи с пандемией (коронавируса. — RT). То есть если люди выходят на улицу и носят маску, они предохраняются не только от вирусов, но и от пыльцы. Также можно носить и очки», — пояснил врач.

Из немедикаментозных методов защиты Болибок также упомянул переезд в другую местность с более благоприятными условиями для пациентов, чтобы у них не было контакта с аллергеном. Но в текущей ситуации с распространением коронавируса переезды невозможны, отметил специалист.

«Из медикаментозных средств есть барьерные. Это спреи в нос, которые создают некую плёнку для того, чтобы аллерген не контактировал с поверхностью слизистой. То есть даже если пыльца попадает внутрь, она не оседает. Но это защита только для носа, а не для горла или глаз. Это безрецептурные препараты, но перед покупкой любых лекарств лучше получить консультацию врача. Сейчас это доступно дистанционно», — пояснил иммунолог.

Также он рассказал, что в этом сезоне бурного цветения растений, а также большого количества пыльцы в воздухе не наблюдается, поскольку периоды тёплой погоды регулярно сменяются прохладой и дождями.

«Соответственно, если говорить про аллергию на пыльцу деревьев и растений, особо сильных хлопот пациентам это не доставляет... Можно даже сказать, что сейчас всё менее выражено, чем в предыдущие сезоны», — отметил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как отличить симптомы сезонной аллергии от признаков коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, при сезонной аллергии не повышается температура, не появляется боль в мышцах, а также не возникает одышка, отметили в санитарном ведомстве.