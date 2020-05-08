Названы основные способы защиты от клещей

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Александра Рыкова, Анна Лушникова
Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала RT о ситуации с распространением клещей в России к настоящему времени и назвала основные способы защиты от этих насекомых.
Названы основные способы защиты от клещей
  • Pixabay

По словам специалиста, количество клещей в стране можно считать обычным для мая. Вместе с тем Кривошеина отметила, что в некоторых местах этих насекомых достаточно много, особенно там, где сохранилась сухая трава.

«В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7—10 дней их станет намного меньше. Это просто такой весенний пик... Где-то с конца мая клещей уже не будет», — подчеркнула она.

Энтомолог рассказала об основных правилах защиты от клещей. По её словам, необходимо прежде всего помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх.

«Нужно, чтобы была глухая одежда и чтобы они не могли забраться под одежду. Также необходимо себя осматривать, носить головной убор, если вы идёте в лес. Нужно опрыскивать домашних животных специальными растворами, надевать ошейники. Для людей тоже есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей», — сказала Кривошеина.

Одной из мер профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, но специалист отметила, что это не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.

«Есть районы, где люди ходят в тайгу, — в Сибири, на Дальнем Востоке. Там эти прививки актуальнее. Но клещи переносят не только энцефалит. От некоторых вещей прививок нет. То есть основной способ уберечь себя — не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя», — заявила энтомолог.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали о возможной повышенной опасности распространения клещевых инфекций в этом сезоне из-за тёплой зимы.

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