Учёный предупредил об опасности клещей из-за тёплой зимы в России

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Тёплая зима в России может стать причиной вспышки клещевых инфекций из-за раннего появления клещей. Такое мнение выразил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
Учёный предупредил об опасности клещей из-за тёплой зимы в России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«В этом году, например, уже можно предсказать, что хитом будут клещевые инфекции. Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъём пяти инфекций, которые они переносят», — цитирует его «Российская газета».

По словам Горелова, большинство населения недооценивает угрозу распространения клещевых инфекций и не выполняет рекомендации санитарных служб.

В феврале заслуженный спасатель России Михаил Фалеев предупреждал о ранней активизации лесных клещей в Москве и Московской области из-за аномально тёплой зимы.

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