Спасатель предупредил о раннем появлении клещей в Московской области

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Лесные клещи в Москве и Московской области могут проснуться раньше времени из-за аномально тёплой зимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного спасателя России Михаила Фалеева.

«Сюрприз ожидает этот регион (Москву и область) в поведении насекомых. Некоторые виды из них раньше появятся на свет и представят собой опасность для людей уже в марте-апреле, но это относится, прежде всего, к лесному клещу, укусы которого чрезвычайно опасны для человека», — сказал он агентству.

По его словам, другие насекомые также будут готовы наносить ущерб растениям. Для борьбы с ними следует проводить акарицидную обработку лесных массивов и парков, а также носить закрытую одежду при походе в лес весной.

В январе в Роспотребнадзоре предупредили, что из-за тёплой зимы в России возможны единичные случаи активизации клещей.

Также «Реальное время» сообщало, что в казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.

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