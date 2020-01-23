В казанском зоопарке из-за тепла проснулись медведи

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В казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.
В казанском зоопарке из-за тепла проснулись медведи
  • © пресс-служба Казанского зооботсада

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу зоопарка, за эту зиму Фома успел проснуться несколько раз. Чтобы усыпить животное, пришлось кормить его снегом.

Сотрудники уверяют, что в этом нет ничего необычного: в случае потепления медведи просыпаются в середине зимы.

Ранее ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в беседе с радио Sputnik сообщила, что в связи с тёплой зимой в России возможны единичные случаи активизации клещей.

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