В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

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Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина сообщила, что в связи с тёплой зимой в России возможны единичные случаи активизации клещей.
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
  • АГН «Москва»

«Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который даёт эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с тёплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей всё равно низкая. Им нужно порядка +8...+10 °С», — заявила она в интервью радиостанции Sputnik.

По словам Шашиной, нет необходимости использовать химические средства для отпугивания клещей в зимний период из-за низкой вероятности подцепить насекомое.  

Однако она порекомендовала надевать длинные брюки и заправлять их в ботинки.

«Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползёт под брюки и начнёт там искать место для присасывания», — сказала Шашина.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщал о росте количества обращений за медицинской помощью после укусов клещей в полтора раза в Калининградской области в 2019 году.

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