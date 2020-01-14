В Калининградской области зафиксировали рост числа обращений к медикам после укусов клещей

В Калининградской области в 2019 году в полтора раза выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов клещей, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как уточнили в пресс-службе, всего зафиксировано 6580 подобных обращений, причём каждый третий пострадавший — ребёнок до 14 лет.

На первом месте по распространению и частоте регистрации клещевых инфекций в регионе остаётся боррелиоз. В 2019 году было выявлено 32 случая заболевания (показатель вырос на 5,7%).

Кроме того, с 4 до 8 увеличилось число случаев клещевого энцефалита.

Как сообщало ФАН в июле 2019 года, более 2,5 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита.