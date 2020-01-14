В Калининградской области зафиксировали рост числа обращений к медикам после укусов клещей
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Как уточнили в пресс-службе, всего зафиксировано 6580 подобных обращений, причём каждый третий пострадавший — ребёнок до 14 лет.
На первом месте по распространению и частоте регистрации клещевых инфекций в регионе остаётся боррелиоз. В 2019 году было выявлено 32 случая заболевания (показатель вырос на 5,7%).
Кроме того, с 4 до 8 увеличилось число случаев клещевого энцефалита.
Как сообщало ФАН в июле 2019 года, более 2,5 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита.