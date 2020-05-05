Эксперт прокомментировала активность клещей в этом сезоне

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань прокомментировала активность клещей в этом сезоне.

«Ситуация с клещами всегда очень динамично меняется. Сейчас тёплое время года с достаточной влажностью, при которой активность клещей очень высокая. Многие люди выехали на самоизоляцию за город и там встретились с клещами», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в настоящее время погода (не выше +20 ˚С и 80% влажности) благоприятна для того, чтобы клещи стали активными.

Как отметила Карань, связывать такую активность с аномально тёплой зимой в России не стоит.

«Для клещей плохо только одно — когда мало прокормителей, мало мелких зверьков, грызунов. Тогда клещ не напитался и действительно может не перезимовать», — пояснила она.

Эксперт добавила, что ежегодно в России по поводу укусов клещей за медицинской помощью обращается примерно одинаковое количество людей.

14 апреля в Крыму заявили о росте числа пострадавших от укусов клещей.

2 мая сообщалось, что в Москве за медицинской помощью после укусов клещей обратились 112 человек.

Издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области в 2019 году в полтора раза выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов клещей.