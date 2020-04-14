В Крыму заявили о росте числа пострадавших от укусов клещей

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В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю заявили о росте в два раза количества пострадавших от укусов клещей.
В Крыму заявили о росте числа пострадавших от укусов клещей
  • Pixabay

«Количество обращений населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей, по состоянию на 8 апреля 2020 года в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Установлено, что большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно-лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма», — приводит РИА Новости Крым сообщение пресс-службы ведомства. 

Отмечается, что инфицированность вирусом иксодового клещевого боррелиоза подтверждено в 17% случаев — всего начала года в Крыму зарегистрировано 11 случаев заболевания.

В ведомстве добавили, что в Крыму в апреле — мае проходит первый пик активности клещей.

В январе издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области в 2019 году в полтора раза выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов клещей.

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