В Москве от укусов клещей пострадали более 100 человек

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В Москве за медицинской помощью после укусов клещей обратились 112 человек. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.
В Москве от укусов клещей пострадали более 100 человек
  • РИА Новости

«С начала весны за помощью после укуса этих насекомых обратились уже 112 человек. По данным Роспотребнадзора, на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве принимаются меры по снижению активности клещей, среди которых обработка особо охраняемых природных территорий безопасными средствами.

В начале апреля представитель Роспотребнадзора предупредил об опасности клещей из-за тёплой зимы в России.

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