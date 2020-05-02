В Москве от укусов клещей пострадали более 100 человек
- РИА Новости
«С начала весны за помощью после укуса этих насекомых обратились уже 112 человек. По данным Роспотребнадзора, на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москве принимаются меры по снижению активности клещей, среди которых обработка особо охраняемых природных территорий безопасными средствами.
В начале апреля представитель Роспотребнадзора предупредил об опасности клещей из-за тёплой зимы в России.