В Москве от укусов клещей пострадали более 100 человек

В Москве за медицинской помощью после укусов клещей обратились 112 человек. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

«С начала весны за помощью после укуса этих насекомых обратились уже 112 человек. По данным Роспотребнадзора, на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве принимаются меры по снижению активности клещей, среди которых обработка особо охраняемых природных территорий безопасными средствами.

В начале апреля представитель Роспотребнадзора предупредил об опасности клещей из-за тёплой зимы в России.