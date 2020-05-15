Без существенных осадков: синоптики не прогнозируют потепления в Центральном регионе РФ в ближайшее время

В ближайшие дни температурный фон в Центральном регионе России сильно не изменится, прогнозируют синоптики. В то же время, по их словам, существенных осадков также не стоит ожидать. Такая погода, как полагают специалисты, сохранится до 20 мая.

В Центральном регионе в ближайшее время температурный фон меняться не будет. Об этом в беседе с RT рассказала специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. К субботе, 16 мая, может немного похолодать, ночью по области возможны заморозки.

К 19 мая вероятность дождей сохранится. Воздух будет прогреваться до +12...+17 °С, ночью ожидается около +2...+7 °С.

«Там такая неустойчивая погода. Время от времени могут идти небольшие кратковременные дожди только за счёт трансформации воздуха, за счёт развития конвекции, преимущественно во второй половине дня», — сказала Позднякова.

Специалист отметила, что практически все выходные и начало следующей недели дневная температура будет в пределах +14...+16 °С, без существенных осадков.

О погоде в центральных областях европейской части России также рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Тепла пока не ожидается, давайте немножко подождём. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет», — цитирует метеоролога РИА Новости.

Вильфанд подчеркнул, что температура будет повышаться очень медленно, на 1—2 °С. По его словам, резкого потепления ждать неоткуда, так как воздушные массы с запада и северо-запада умеренно прохладные, поэтому температура остаётся немного ниже нормы.

Между тем на северо-западе Центральной России в середине мая выпал снег. Жители Санкт-Петербурга, Мурманска, Калининградской и Псковской областей публикуют фото заснеженных улиц.

Опрошенные RT синоптики пояснили, что всему виной циклон, который обеспечивает проникновение холодного воздуха на европейскую часть России.

«Сейчас у нас стоит такой очень обширный циклон с центром над Белым морем, смещается в сторону Баренцева моря. По периферии этого циклона — атмосферные фронты. Они как раз проходят по Северо-западному округу, по Центральному федеральному округу. Заток этого холода мы и ощущаем в европейской части РФ», — рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, циклон распространяет своё влияние на территории от Волги до границ с Белоруссией и Прибалтикой. Синоптик отметил, что прохладная погода в Центральном федеральном округе сохранится вплоть до 20 мая.

В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова добавила, что снег, который был зафиксирован в Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и других областях, был преимущественно смешан с дождём.

«Это был мокрый снег, конечно, здесь он быстро растаял. Я не говорю уже о том, что снег отмечался и в Вологодской области, в Карелии, в Архангельской области, на Кольском полуострове, но это их климат, здесь, наверное, не нужно предъявлять каких-то повышенных требований к погоде», — пояснила она.

Прохожий на улице Новосибирска

РИА Новости

© Александр Кряжев

Неоднородность и переменчивость

Синоптики отмечают очевидную неоднородность погоды на территории России. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что сейчас преобладают «атмосферные волны с большой амплитудой, большой длиной волны, поэтому они смещаются медленно и обеспечивают периоды аномальной погоды».

«В Сибири у нас преобладает очень тёплая, жаркая погода, с температурой, которая соответствует летним месяцам, и отмечается в целом дефицит осадков. Это, конечно, не исключает того, что могут пройти конвективные осадки, которые сопровождаются в тёплый период грозами и усилением ветра», — сообщила метеоролог.

Макарова также добавила, что в Сибири дневная температура продолжает обновлять абсолютные максимумы. По данным Гидрометцентра, рекорды были зафиксированы в Новосибирске, Томске и Кемерове. Как отмечается на сайте прогностического центра, «температура превышает майские показатели на 10—16 °С». Аномальная жара сохранится в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, среднесуточная температура будет превышать норму на 7 °С и более. К концу рабочей недели в регион придёт атмосферный фронт, температуры начнут снижаться, пройдут дожди.