Неоднородные показатели: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

В европейской части России в ближайшее время ожидается похолодание. Опрошенные RT синоптики отмечают, что температура в Москве и области снизится в ночь на среду, 13 мая. Столбики термометров могут показать +5...+7 °С, что вернёт центральный регион к апрельским показателям. Через 2—3 дня похолодание дойдёт и до южных регионов Европейской России. Там ожидается снижение на 4—5 градусов, пройдут дожди, возможны ливни. А вот в Сибири продолжает стоять жара. В ближайшие три дня эта тенденция сохранится. В Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае прогнозируется выше +30 °С. Но к концу рабочей недели ситуация и здесь начнёт меняться.

После непродолжительного периода тепла в столичном регионе опять ожидается перемена погоды. Если в течение дня 12 мая ещё возможны достаточно высокие температуры, то в ночь на среду, 13 мая, показатели начнут опускаться.

«Характер погоды будет меняться, потому что в Москву идёт холодный атмосферный фронт. С ним мы ждём грозы и дожди ливневого характера. Местами не исключён град и шквальный ветер. Завтра к утру температура в городе уже понизится до +5...+7 °С», — рассказала в беседе с RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По оценке синоптиков Гидрометцентра, показания термометров за сутки могут понизиться на 15 градусов, существенно похолодает и ночью. Как сообщается на сайте прогностического центра, «значения средней суточной температуры будут отставать от нормы в среднем на 5 °С».

Тем не менее в днём среду, 13 мая, в столице ещё будет появляться солнце, поэтому воздух может прогреться до +10...+12 °С, отметили в Метеобюро Москвы.

«То есть, если вчера (11 мая. — RT) была почти летняя температура, то за сутки мы вернёмся практически в конец апреля», — отметила Позднякова.

По её словам, в ближайшие дни будет продолжаться заток холодного воздуха, поэтому «до конца рабочей недели температура будет оставаться существенно ниже климатической нормы». В пятницу, 15 мая, в Москве и области днём ожидается около +11...+13 °С.

Как подчеркнула главный специалист Метеобюро Москвы, сейчас формируется «очень глубокий циклон», который будет располагаться над Баренцевым морем. Он затронет практически всю европейскую территорию России, поэтому и там тоже ожидается похолодание.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пояснил ТАСС, что понижение температуры на юге России ожидается 14—15 мая.

«Холодный фронт, который пройдёт через Москву в ночь на среду (13 мая. — RT), через день-два доберётся до регионов юга страны. Но если в Москве похолодает на 10 градусов, то для южан температура воздуха понизится на 4—5 градусов», — отметил Синенков.

По прогнозу «Фобоса», в южных регионах пройдут дожди, местами ливни, сильных гроз не ожидается. Установятся достаточно холодные ночи, но без заморозков. Таким образом, к пятнице, 15 мая, в Ростовской и Волгоградской областях днём воздух будет прогреваться до +12...+16 °С. В течение рабочей недели дожди пройдут на Северном Кавказе, в Адыгее и на Кубани, а также на севере Ростовской области. В Ставропольском крае и Калмыкии ожидаются ливни.

Сибирские контрасты

В азиатской же части России, наоборот, в ближайшие несколько дней будет жара.

«Погода очень тёплая. В Новосибирской области ожидается до +26...+30 °С. В Омской области завтра и послезавтра (13 и 14 мая. — RT) ожидается +30...+36 °С. Во многих густонаселённых регионах юго-западной Сибири прогнозируется температура до +36 °С», — рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

РИА Новости

© Алексей Майшев

По оценке пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренада Ягудина, это «аномально жаркая погода». В интервью ТАСС он сообщил, что такой прогноз повышает опасность пожаров прежде всего в Новосибирской области и Алтайском крае, где воздух прогреется выше +30 °С. Он также добавил, что некоторое снижение температуры в этом регионе возможно 15 мая, когда там пройдут дожди.

Вильфанд подчеркнул, что похолодание будет происходить постепенно. По прогнозу Гидрометцентра, сначала показатели снизятся в Забайкалье и Иркутской области. Ночью столбики термометров могут опускаться до 0 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил «Российской газете», что летом на территории России сохранится неоднородность погоды.

«Мы ожидаем, что лето будет тёплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — пояснил синоптик.

Согласно предварительному долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в июне в европейской части России температура будет держаться в пределах нормы, а вот на севере Уральского и Сибирского округов, в Тыве, а также на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среднемесячные показатели могут быть выше нормы.