Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге и Ленобласти

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 12 мая.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге и Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ночью похолодает до +2...+4 ˚С в городе и до 0...+5 ˚С в регионе. В ночное и утреннее время возможно усиление ветра. Местами прогнозируются порывы до 15 м/с.

Днём в Петербурге потеплеет до +8...+10 ˚С, местами небольшой дождь. В Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, осадки. Температура составит +5...+10 ˚С. На востоке местами до +3 ˚С.

7 мая, как передавало URA.RU, синоптики предупредили о жаре до +29 °С в Курганской области.

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