Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

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В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник температура около +20 °С, а во вторник до +25 °С в центре европейской России», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд уточнил, что температура в европейской части России в вечеру вторника начнёт стремительно снижаться.

«Температура понизится больше чем на 10 °С, произойдёт обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4—5 °С», — отметил синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о том, какая погода ожидается в Москве на неделе.

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