Синоптик рассказал о похолодании в Москве в середине следующей недели

В Москве в середине следующей недели ожидается резкое похолодание и ветер до 20 м/с. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В середине следующей недели, в ночь с 12 на 13 мая, когда будет проходить холодный атмосферный фронт, и днём в среду, порывы ветра будут очень мощные, до 15-20 м/с, как минимум», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец уточнил, что в среду, 13 мая, в столице ожидается резкое похолодание на 15 °С до температуры +7 — +12 °С и штормовой ветер.

«В четверг до +5 °С ночью, днём +9 °С и с дождями. И самая холодная ночь будет 15 мая, в пятницу. По Москве, не думаю, что мы упадём куда-то низко, это будет +2°С — +4 °С, в области – от 0 °С до +5 °С, даже может быть лёгкий заморозок на западе и севере Подмосковья», — отметил синоптик.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 10 мая в связи с порывистым ветром.