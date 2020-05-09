В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
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- РИА Новости
Об этом говорится в прогностической карте на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — предупредили синоптики.
Предупреждение о сильном ветре будет действовать в воскресенье с 10:00 до 21:00.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве.
Газета «Реальное время» сообщала, что, по данным Гидрометцентра Татарстана, 9 мая на территории республики, в том числе в Казани, ожидаются гроза и сильный ветер.