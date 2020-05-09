Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве.

Он сообщил, что «к вечеру 12 мая начнётся понижение температуры достаточно существенное».

«К 13-му числу температура понизится на 8—10 °С, такое резкое понижение температуры. Ночные температуры будут +4...+5 °С, по области — даже до 2 градусов, дневные температуры — +9...+14 °С. Это примерно на 3—4 °С ниже нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, такой температурный фон будет наблюдаться в Москве с 13 мая и до конца рабочей недели.

Ранее «Реальное время» сообщало, что по данным Гидрометцентра республики Татарстан, 9 мая на территории Татарстана и в Казани ожидаются гроза, сильный юго-восточный ветер с порывами 15–20 м/с, причём в восточных районах ветер может усилиться до 24 м/с.