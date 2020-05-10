Синоптики предупредили о потеплении в Москве до +25 °С

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.

«Циклон стоит где-то в районе Нижнего Новгорода, фронты проходят Владимирскую область и немного цепляют восток, северо-восток Московской области, поэтому кратковременные дожди на сегодня (ожидаются. — RT). Дальше циклон потихоньку уходит, в ближайшие два дня мы будем плавно попадать в тёплый сектор. Поэтому у нас по прогнозу на завтра: ночью — тепло, +7...+9 °С, днём — +18...+20 °С», — рассказал синоптик.

Цыганков отметил, что 12 мая ещё потеплеет, ночью температура составит +9...12 °С, днём — +20...+24 °С, а в центре города температура может достичь даже +25 °С.

«Но к вечеру, скорее всего, будет проходить холодный атмосферный фронт... Местами грозы, и уже за фронтом на среду ожидаем похолодание. Ночью +3...+5 °С, днём +7...+12 °С и порывистый ветер. И дальше с 14 по 16 мая будет прохладно, на 3—4 °С ниже нормы. Ночные температуры — +1...+5 °С, дневные — +12...+17 °С, переменная облачность, местами небольшие дожди», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве в воскресенье, 10 мая, ожидается до +18 °С.