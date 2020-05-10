МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до вечера 10 мая
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- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11:30 до 19:00 10 мая в Москве местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12—17 м/с», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Водителям не следует парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 10 мая в связи с порывистым ветром.