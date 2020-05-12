В России рассказали о планах по созданию системы мониторинга космической погоды

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«Роскосмос», МГУ имени Ломоносова и Росгидромет подписали соглашение о сотрудничестве в создании системы мониторинга космической погоды на основе малых спутников типа CubeSat.
В России рассказали о планах по созданию системы мониторинга космической погоды
  • © roscosmos.ru

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт «Роскосмоса», в рамках проекта будет также изучена природа радиационных полей в космосе.

По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, решение этой задачи позволит организации продолжить формирование системы глобального мониторинга околоземного космического пространства с целью нахождения опасных гелиогеофизических явлений.

«Данное соглашение открывает новое инновационное направление работы с нашими стратегическими партнёрами — «Роскосмосом» и Росгидрометом», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он добавил, что создание малых спутников формата CubeSat и адаптация под их форм-фактор научной аппаратуры вуза является новым вызовом для специалистов МГУ.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik прокомментировал планы США по добыче ископаемых на Луне.

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