В России рассказали о планах по созданию системы мониторинга космической погоды
- © roscosmos.ru
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт «Роскосмоса», в рамках проекта будет также изучена природа радиационных полей в космосе.
По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, решение этой задачи позволит организации продолжить формирование системы глобального мониторинга околоземного космического пространства с целью нахождения опасных гелиогеофизических явлений.
«Данное соглашение открывает новое инновационное направление работы с нашими стратегическими партнёрами — «Роскосмосом» и Росгидрометом», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он добавил, что создание малых спутников формата CubeSat и адаптация под их форм-фактор научной аппаратуры вуза является новым вызовом для специалистов МГУ.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik прокомментировал планы США по добыче ископаемых на Луне.