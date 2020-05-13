В азиатской части России ожидается аномально тёплая температура

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Аномально тёплая погода ожидается в ближайшие три дня на азиатской территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На азиатской территории в ближайшие три дня ожидается супервысокая температура. Например, в Омской области прогнозируется +31—36 °С. Это примерно на 12—13 °С выше нормы. Тепло будет также в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — там +21—27 °С, а в Тюменской области — +27-32 °С», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура выше нормы ожидается в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве.

Ранее синоптики в беседе с RT рассказали об ожидающейся на этой неделе погоде в России.

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