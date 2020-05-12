Климатолог рассказал, какой может быть погода в России этим летом

Климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв рассказал, какой может быть погода в России этим летом.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, растут, как правило, ветровые нагрузки и ожидаются всевозможные ураганы.

Как отметил Киселёв, в последние годы летние периоды в России бывают тёплыми, они входят в десятку самых жарких за всё время наблюдений и так может произойти и в 2020 году.

Ранее Киселёв в беседе с НСН оценил прогноз международной группы учёных о наступлении опасной жары к 2050 году.