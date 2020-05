Эксперт оценил прогноз о наступлении опасной жары к 2050 году

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв оценил прогноз международной группы учёных о наступлении опасной жары к 2050 году.

«Такая тенденция, безусловно, намечается, потому что действительно идёт разогрев, и коснётся это в том числе самого тёплого пояса Земли. Но насколько эти оценки соответствуют действительности, сказать трудно, ведь всякий климатический прогноз является вероятностным», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, Россию тенденция на потепление тоже затрагивает, но таких высоких температур здесь не будет.

Поэтому, считает эксперт, нужно ориентироваться на те условия, которые есть сейчас, и на умеренное в бытовом смысле потепление.

Прогноз учёных был опубликован в журнале Proceedings Of The National Academy Of Sciences. По их оценке, под угрозой почти треть жителей Земли — бедные слои населения, живущие в жарких странах и не способные купить кондиционер.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.