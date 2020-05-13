Климатолог дал прогноз о погодных аномалиях на ближайшие годы
- РИА Новости
По его словам, всевозможные аномальные явления ожидаются не только в этом году.
«Россию теперь каждый год ожидает большее количество всевозможных аномальных явлений как по температуре, так и по осадкам, ветрам. Каждый год, не этот конкретно, а каждый год», — отметил специалист в беседе с телеканалом «360».
Он добавил, что подобные аномалии существовали всегда, но в последнее время стали происходить чаще.
По мнению Кокорина, первостепенной причиной изменений являются неестественные вариации климата, на которые накладывается человеческое воздействие.
Ранее климатолог Алексей Карнаухов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил прогнозы, согласно которым лето 2020 года может стать одним из самых жарких.