Климатолог дал прогноз о погодных аномалиях на ближайшие годы

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Директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что в ближайшие годы Россию ждут погодные аномалии.
Климатолог дал прогноз о погодных аномалиях на ближайшие годы
  • РИА Новости

По его словам, всевозможные аномальные явления ожидаются не только в этом году.

«Россию теперь каждый год ожидает большее количество всевозможных аномальных явлений как по температуре, так и по осадкам, ветрам. Каждый год, не этот конкретно, а каждый год», — отметил специалист в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что подобные аномалии существовали всегда, но в последнее время стали происходить чаще.

По мнению Кокорина, первостепенной причиной изменений являются неестественные вариации климата, на которые накладывается человеческое воздействие.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил прогнозы, согласно которым лето 2020 года может стать одним из самых жарких.

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