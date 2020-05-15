Синоптики предупредили о заморозках в Ульяновской области

Синоптики рассказали о погоде в Ульяновской области в ближайшие выходные.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается облачная погода, временами возможны дожди.

Объявлен «оранжевый» уровень опасности, поскольку ночью и утром 16 мая местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С.

Днём в субботу температура составит +16 °С. К ночи ожидается +4 °С. В воскресенье потеплеет до +18 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН прокомментировала прогноз о возможных природных катаклизмах ближайшим летом в России.