От нормы до аномалий: какая погода ожидается в России на этой неделе

В Москве температура по-прежнему превышает норму на четыре-пять градусов, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, вплоть до середины недели в столице и области показатели будут соответствовать июньским, а воздух прогреваться в среднем до +20 °С. При этом возможны грозы и осадки, уверены в Метеобюро Москвы. 7 мая наметится перелом и температура начнёт возвращаться к майской норме, считает Вильфанд. При этом он отметил, что на юге европейской части России, а также на Урале и в Западной Сибири сохранятся аномальные показатели.

Температура в Москве и области немного снизилась после высоких показателей в выходные, но всё ещё остаётся достаточно комфортной.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, что в ближайшие два дня воздух будет прогреваться в среднем до +20 °С, при этом возможны дожди, грозы и порывистый юго-восточный ветер.

«Мы считаем, что такой высокой температуры, как у нас была вчера (3 мая. — RT), в столице на этой неделе не ожидается... Вот этих +25 °С, которые были вчера, мы не ожидаем», — пояснила Позднякова.

Тем не менее, согласно прогнозу Метеобюро Москвы, показатели по-прежнему будут превышать норму. 5 мая ожидается +19...+21 °С, по области +17...+22 °С. 6 мая — на один-два градуса ниже. При этом, добавила метеоролог, в тёмное время суток тоже будет не слишком прохладно — около +10...+12 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, отметил, что в Москве начался сезон тёплых ночей. По словам Вильфанда, о его приходе говорит превышение 10-градусной отметки в тёмное время суток.

«Такой температурный фон на четыре-пять градусов выше нормы, он соответствует середине июня. Связано это с тем, что над центром европейской части России перемещаются тёплые воздушные массы с востока Средиземноморья. Этот воздух предполагает тёплую погоду, насыщенную влагой», — пояснил он RT.

Переход к норме

По прогнозу Гидрометцентра, ситуация начнёт меняться в четверг. Температура будет постепенно снижаться и вернётся к климатической норме.

«7 мая — переходный день. Температура будет ещё достаточно высокой, около +17...+19 °С. Но Гидрометцентр прогнозирует, что уже во второй половине дня начнётся её понижение. И вот 8 мая температурный фон войдёт в свои обычные майские рамки. Ожидается около +15 °С», — заявил Вильфанд.

По прогнозу Метеобюро Москвы, 8 мая в столичном регионе в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +14...+16 °С. Ближе к выходным, по словам Татьяны Поздняковой, «погоду будет определять гребень антициклона». Существенных осадков не ожидается.

«Будет меньше облаков и воздух будет быстрее остывать. В ночь на 9 мая будет порядка +2...+7 °С. Жара будет на европейской части территории, но только не в столичном регионе», — заключила Позднякова.

Более чистое небо будет способствовать хорошей видимости во время авиапарада на День Победы. Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что парад на Красной площади и акцию Бессмертный полк проведут, когда риски распространения коронавируса снизятся, а вот авиапарад и салют пройдут, как и было запланировано, 9 мая.

В среднем в европейской части России в День Победы ожидается до +18 °С, отметили в Гидрометцентре. Местами может пройти небольшой дождь.

«Говорить о погоде на 9 Мая ещё очень трудно. Понятно, что она будет не антициклональная», — говорил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Температурные аномалии

Тем временем показатели во многих областях Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продолжат превышать норму, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

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Как рассказал Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости, 6 мая «очаг очень тёплой погоды» сместится на Урал и в Западную Сибирь, где температурная норма будет превышена на шесть — восемь градусов. Аномальные показатели ожидаются в Новосибирской и Томской областях, а также в Красноярском крае.

«Атмосферный фронт пройдёт по территории Южной Сибири и Ханты-Мансийскому округу. В Новосибирской области — кратковременный дождь с грозой, но температура летняя, +20...+25°С. На Алтае +22...+27°С, однако без осадков, хотя и ветрено», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, в Туве, на Алтае и в Прибайкалье сохраняется серьёзный риск возникновения лесных пожаров.

«Год ожидается с точки зрения пожароопасности напряжённый и сложный. Лето прогнозируется с положительными аномалиями по отношению к норме, потому существует повышенная вероятность четвёртого и пятого уровня пожарной опасности — высокой и чрезвычайной», — пояснил Вильфанд ТАСС.

Напомним, ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в 60 регионах страны уже введён особый противопожарный режим.