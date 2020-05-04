В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» в России в ближайшие дни

В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие дни ожидаются дневные температуры на 4—5 °С выше нормы, а в Сибири — на 6—8 °С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наиболее заметный очаг, где будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ», — цитирует его РИА Новости.

В то же время в Новосибирской и Томской областях, а также на юге Красноярского края также ожидается температура выше нормы на 6—8 °С.

«С шестого числа (мая. — RT) очаг очень тёплой погоды перемещается на Урал и в Западную Сибирь», — добавил Вильфанд.

По его словам, в Туве, Алтайском крае и в Иркутской области сохраняется высокая опасность возникновения природных пожаров.

Ранее Вильфанд рассказал о приходе летней погоды в Москву.

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