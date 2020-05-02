Вильфанд рассказал о приходе летней погоды в Москву

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Кирилл Горшенин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.
Вильфанд рассказал о приходе летней погоды в Москву
  • РИА Новости

Так, в течение трёх дней (начиная с понедельника, 4 мая) температура будет на месяц «опережать своё климатическое развитие».

«Сейчас все, глядя в окно, видят весеннюю погоду и радуются. Но настоящая весна сегодня, 2 мая, а с завтрашнего дня уже просто летняя погода... Завтра повысится температура, повысится циркуляция, воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, температура будет летней... Если погода 3 мая будет соответствовать июльским значениям, то с понедельника по четверг включительно — июньским», — объяснил специалист.

Синоптик уточнил, что в течение указанного периода отклонение от климатической нормы составит 5 °С.

«Ночью ожидается +8...+10 °С, а днём — +23...+25 °С. Уже завтра температура будет на 5 °С выше нормы... В последующие дни, 4 и 5 мая, дневные температуры будут в диапазоне +20...+21 °С, в области — до 22 °С… Такой температурный фон будет сохраняться 4, 5 и 6 мая, однако шестого числа будет чуть больше облаков», — добавил Вильфанд.

Особое внимание, по его мнению, стоит обратить на повышение ночных температур.

«Важно отметить, что будут очень тёплые ночи, ночные температуры будут выше 10 °С, а это, кстати, один из показателей того, что погода тёплая... Минимальные ночные температуры будут в диапазоне +11...+13 °С», — сообщил специалист.

При этом он не исключил возможность неинтенсивной «грозовой деятельности», которая будет иметь летний характер.

Синоптик также подчеркнул, что такая погодная тенденция не будет устойчивой, в мае в дальнейшем стоит ожидать колебания температур.

«Тенденция к потеплению сейчас выражена, но на фоне этой тенденции будет и потепление, и похолодание — май будет неоднородным», — заключил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о порывистом ветре в Москве 2 мая.

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