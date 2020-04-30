«Погода готовится к резкому прыжку»: какая температура ожидается в праздничные выходные

В ближайшие дни в центральной части России начнётся потепление. Уже 1 мая воздух в столице и области прогреется до +11 …+13 °С, заморозки ночью возможны лишь местами. В праздничные выходные будет ещё теплее, к воскресенью столбики термометров могут подняться до +25 °С, при этом не исключены грозы и порывистый ветер.

В европейской части России наметилось потепление. Разогретый воздух на юг Центрального округа принесёт циклон с территории Украины, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«30 апреля в Центральном округе начнёт сказываться влияние нового циклона с юго-запада, и потепление в его южной половине продолжится, днем до +24 °С», — говорится в прогнозе.

На север округа, наоборот, придут дожди, так как он окажется в тыловой части циклона. Местами осадки могут переходить в мокрый снег, возможны грозы.

Что касается Москвы и области, то погода будет неустойчивой, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В Москве географическое положение такое хитрое, мы находимся на смене климатических масс. С одной стороны — Баренцево море, Арктика, холод, с другой стороны — тепло, которое со Средиземного моря ходит, а мы, Москва, как раз на стыке, поэтому у нас очень неустойчиво. Как только чуть качнётся фронт на север, мы попадаем в тепло, чуть южнее — в холод», — отметил синоптик.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, с 1 мая столичный регион будет находиться на периферии антициклона. В ночь на пятницу могут пройти дожди на юге области. Уже днём осадков не ожидается, но всё ещё сохранится переменная облачность. В праздничный день воздух в городе прогреется до +11…+13 °С, ночью также будет достаточно тепло — около +3…+5 °С.

«2 мая +12…+14 °С, но во второй половине дня к нам подойдёт тёплый атмосферный фронт, начнутся небольшие дожди, вслед за этим начнётся активная адвекция тёплого воздуха», — отметила Позднякова в беседе с RT.

В воскресенье, 3 мая, будет ещё теплее. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +5… +10 °С, а днём, по прогнозу Росгидромета, ожидается +20… +25 °С. Возможны грозы и порывистый ветер.

В связи с улучшением погоды в праздничные выходные жители столицы, скорее всего, отправятся на дачи, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, ожидается дополнительный приток 3—3,5 млн человек.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

При этом губернатор призвал жителей столичного региона не забывать о правилах самоизоляции во время майских праздников. По его словам, будут усилены патрули, нарушителей ожидает административная ответственность.

«Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, будут усилены бригады патрулирования... Хотелось бы попросить ещё раз каждого из нас не расслабляться», — заявил Воробьёв.

В других областях меры безопасности также будут усилены. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил, что на дачи в этом регионе смогут проехать только те, у кого есть подтверждение прав на соответствующее имущество.

«Резкий прыжок»

В начале следующей недели тенденция к потеплению продолжится. По оценке Метеобюро Москвы, 4 и 5 мая показатели в дневные часы в городе будут порядка +20…+22 °С, возможность гроз сохранится.

«Температура воздуха в конце первой пятидневки месяца окажется соответствующей уже концу мая, последней декаде мая. Можно сказать, что погода готовится к резкому прыжку от апреля к концу мая», — отметила Позднякова.

В Росгидромете, со своей стороны, отмечают, что пока сложно прогнозировать, надолго ли в Москве задержатся повышенные температуры, но рассчитывать на тепло можно как минимум в течение пяти дней.

«Заток постоянно был с севера, с Арктики, и весь апрель у нас практически оказался холодный, ниже нормы. Вот сейчас опять у нас из Греции это тепло качнётся, мы его почувствуем дней на пять-шесть», — сказал Цыганков.

В центре «Фобос» уже сделали предварительный прогноз на 9 мая. По оценкам его специалистов, в День Победы ожидается около +15 °С, в ночные часы — около +5…+7 °С. Ведущий сотрудник центра Михаил Леус заявил, что «в среднем температура будет около климатической нормы».

Напомним, что ранее было принято решение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции провести 9 мая только воздушную часть парада в честь Дня Победы.

Дальнейшие прогнозы на май достаточно оптимистичны. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в последний месяц весны температура в Москве и области будет выше нормы. В среднем днём термометры покажут +18...+23 °С.