В Гидрометцентре обновили прогноз на май для Москвы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала об обновлённом прогнозе на май для Москвы.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что преобладающей температурой по ночам будет +7...+12 °С, а днём — +18...+23 °С, то есть выше климатической нормы.

В период похолодания в ночное время температура может опускаться до +2...+7 °С.

Возможны слабые заморозки на севере, востоке и западе Московской области.

Интенсивно воздух начнёт прогреваться после 2 мая. По предварительному прогнозу, 5 мая в столице ожидается до +25 °С.

Ночью 8 и 9 мая прогнозируется +7...+12 °С, днём — +17...+22 °С. Также возможны кратковременные дожди.

21 апреля Newinform сообщал, что в Новосибирске объявили штормовое предупреждение.