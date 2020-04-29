В Гидрометцентре обновили прогноз на май для Москвы
- АГН «Москва»
В беседе с «Российской газетой» она заявила, что преобладающей температурой по ночам будет +7...+12 °С, а днём — +18...+23 °С, то есть выше климатической нормы.
В период похолодания в ночное время температура может опускаться до +2...+7 °С.
Возможны слабые заморозки на севере, востоке и западе Московской области.
Интенсивно воздух начнёт прогреваться после 2 мая. По предварительному прогнозу, 5 мая в столице ожидается до +25 °С.
Ночью 8 и 9 мая прогнозируется +7...+12 °С, днём — +17...+22 °С. Также возможны кратковременные дожди.
21 апреля Newinform сообщал, что в Новосибирске объявили штормовое предупреждение.