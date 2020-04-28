Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве

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Президент России Владимир Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолёты и вертолёты.
Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве
  • РИА Новости

По словам Путина, 9 мая в центре ряда городов России также состоится праздничный салют.

Ранее в Москве был перенесён на более поздний срок парад Победы.

Путин заявил, что всё запланированное на 9 мая обязательно состоится позднее, включая парад на Красной площади и акцию Бессмертный полк.

По его словам, это произойдёт, когда ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране будет безопасна.

16 апреля Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.

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