Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве
- РИА Новости
По словам Путина, 9 мая в центре ряда городов России также состоится праздничный салют.
Ранее в Москве был перенесён на более поздний срок парад Победы.
Путин заявил, что всё запланированное на 9 мая обязательно состоится позднее, включая парад на Красной площади и акцию Бессмертный полк.
По его словам, это произойдёт, когда ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране будет безопасна.
16 апреля Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 в России.