Климатолог оценил прогнозы о жарком лете 2020 года

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Климатолог Алексей Карнаухов оценил прогнозы, согласно которым лето 2020 года может стать одним из самых жарких.
Климатолог оценил прогнозы о жарком лете 2020 года
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что такое утверждение вполне справедливо.

«В последнее время скорость изменения глобального климата достигла таких величин, что не нужно быть Нострадамусом, чтобы сказать, что следующий год будет жарче предыдущего. Если смотреть ретроспективно, то видно, что колебания, которые фиксируются станциями метеонаблюдения, уменьшаются», — сказал Карнаухов.

По его словам, если раньше тренд на глобальное потепление был замаскирован колебаниями, то теперь он как некая экспонента, которая медленно идёт вверх.

Климатолог добавил, что о тёплом лете свидетельствует довольно тёплая зима с небольшим количеством осадков.

«Скорее всего, нет запаса холода, который связан с таянием снега», — пояснил он.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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