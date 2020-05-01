В 60 регионах России введён особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введён в 60 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время особый противопожарный режим действует в 60 субъектах России», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что действие этого режима вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое использование открытого огня.

Ранее в МЧС заявили, что ущерб от несанкционированного пала травы с начала года в России составил более 900 тыс. рублей.