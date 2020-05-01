В МЧС посчитали ущерб от несанкционированного пала травы в России
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«Ущерб с начала года от несанкционированных палов травы подсчитывается, но уже сейчас он превышает 900 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Уточняется, что в указанную сумму входят потери от сгоревшего имущества. По данным спасателей, с начала текущего года более 20 населённых пунктов пострадали в результате палов травы.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области отмечается рост количества нарушений в сфере пожарной безопасности.