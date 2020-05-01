В МЧС посчитали ущерб от несанкционированного пала травы в России

Более 900 тыс. рублей составил ущерб от несанкционированного пала травы с начала года в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.

«Ущерб с начала года от несанкционированных палов травы подсчитывается, но уже сейчас он превышает 900 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что в указанную сумму входят потери от сгоревшего имущества. По данным спасателей, с начала текущего года более 20 населённых пунктов пострадали в результате палов травы.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области отмечается рост количества нарушений в сфере пожарной безопасности.