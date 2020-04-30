В Удмуртии и Тюменской области введён противопожарный режим

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В лесах Удмуртии с 1 мая начнёт действовать особый противопожарный режим, а в Тюменской области он продлится до 8 мая.
В Удмуртии и Тюменской области введён противопожарный режим
  • Pixabay

Как передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики, с этого дня начнётся усиленное патрулирование с применением авиации.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить работы с использованием открытого огня.

За нарушение установленных правил грозит административная ответственность в виде штрафов: для граждан — до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — до 1 млн рублей.

В случае возникновения лесного пожара виновнику грозит уголовная ответственность.

Между тем в Тюменской области противопожарный режим для защиты лесов был введён на 10 дней раньше обычного.

Как сообщает портал «Вслух.ру», он продлится до 8 мая, а при необходимости может быть продлён ещё на 21 день.

Издание отмечает, что с начала сезона в регионе был зарегистрирован 41 лесной пожар.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов подчеркнул, что причиной 99,9% лесных пожаров является человек и, чтобы исключить возникновение лесного пожара, необходимо ограничить посещение лесных массивов.

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