«Не исключены осадки в виде дождя и снега»: какой будет погода в Центральной России на Страстной неделе

Похолодание, которое пришло в центральные регионы России, задержится как минимум до третьей декады апреля. По словам синоптиков, в ближайшее время температура будет ниже нормы на 3—4 градуса, возможны заморозки и мокрый снег. В праздничные пасхальные выходные воздух прогреется примерно до +10 °С.

В регионы европейской части России пришло похолодание. Как сообщила RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, столичный регион «уже находится в холодной воздушной массе», в последующие дни заток холодного воздуха продолжится.

«В среду (15 апреля. — RT) температура в ночные часы уже будет вновь отрицательной. Не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега», — отметила Позднякова.

По словам метеоролога, вплоть до конца недели не стоит ожидать сильных изменений погоды. Днём возможен небольшой дождь, будет достаточно ветрено.

По прогнозу Гидрометцентра, в отдельных районах Центрального округа ожидается ветер до 18 м/с. По территории этого региона «с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона с центром над Карелией».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT, что ближайшие дни и предстоящие выходные в столичном регионе будут сопровождаться преимущественно облачной погодой.

«Временами будут идти дожди, в ночные часы в отдельных районах города возможен слабый снег, а наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля. Температурный фон по ночам будет опускаться до слабых заморозков», — отметил синоптик.

По прогнозу центра погоды «Фобос», в течение недели показатели термометров не превысят +4…+9 °С.

Леус подчеркнул, что «такие значения примерно на 3—4 градуса отстают от климатической нормы».

Пасхальные выходные

Непосредственно 19 апреля, когда православные россияне будут праздновать Пасху, в столичном регионе ожидается довольно комфортная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бытует представление, что в пасхальный день погода значительно улучшается. Однако на Пасху бывает и дождь, бывает и очень жарко, и комфортная погода самая разнообразная. В этот раз температура будет около +10 °С, это совершенно нормально», — отметил Вильфанд.

«Но на улицу нам сейчас выходить запрещено, и для природы это хорошая погода. А может быть, и для того, чтобы мы соблюдали режим самоизоляции», — добавила Позднякова.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

В РПЦ заявили, что верующим в праздничные выходные не обязательно идти в церковь, они могут совершать традиционное освящение куличей, яиц и творожных пасх дома.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи... верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

При этом богослужения в храмах Москвы и Московской области в период с 13 по 19 апреля будут проводиться, но без участия прихожан. Кроме того, в столичном регионе ранее сообщили о закрытии для посещения кладбищ. В период самоизоляции разрешены только услуги по оформлению погребения и участие в похоронах.

Ожидание потепления

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что начавшееся похолодание в столичном регионе «задержится довольно надолго».

«Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть Европейской России, где замедлит своё движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третей декады апреля», — сказал метеоролог.

Таким образом, по его оценке, на изменение характера погоды и на повышение температуры жителям столичного региона следует рассчитывать лишь в начале третьей декады апреля.

В Сибири же, наоборот, наметилось потепление. Продвижение циклона с атмосферным фронтом пока сдерживает сибирский антициклон, отмечается на сайте Гидрометцентра. В Свердловской области осадки возможны, но несильные, к 16 апреля воздух в течение дня прогреется до +17 °С. Постепенное потепление ожидается также в Пермском крае и в Челябинской области.