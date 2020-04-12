Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России
- АГН «Москва»
«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2—4 °С в ближайшие дни», — заявил он.
По словам Вильфанда, 12 апреля температура в указанных регионах будет ниже нормы на два градуса, 13 апреля — на четыре градуса. При этом 14 и 15 апреля температура будет на уровне нормы, а 16 апреля снова опустится на 4 градуса ниже нормы.
Ранее Вильфанд рассказал о приходе весенней погоды в Москву.