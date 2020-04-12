Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Кубани, в Ростовской области и в Ставропольском крае в ближайшие дни ожидается температура ниже нормы на 2—4 °С. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2—4 °С в ближайшие дни», — заявил он.

По словам Вильфанда, 12 апреля температура в указанных регионах будет ниже нормы на два градуса, 13 апреля — на четыре градуса. При этом 14 и 15 апреля температура будет на уровне нормы, а 16 апреля снова опустится на 4 градуса ниже нормы.

Ранее Вильфанд рассказал о приходе весенней погоды в Москву.