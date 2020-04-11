Синоптик рассказал о приходе весны в Москву

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе весенней погоды в Москву.
Синоптик рассказал о приходе весны в Москву
  • АГН «Москва»

По его словам, температура воздуха в столице в ближайшие пять дней будет около нормы для данного времени года.

«У меня часто спрашивают, когда придёт настоящая весна. Ну что ж, можно говорить: «Здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы. Это значит, что погода будет соответствовать усреднённым данным за все 140 лет метеонаблюдений», — цитирует его ТАСС.

По его словам, 11 и 12 апреля температура в Москве будет на 1,5—2 °С ниже нормы, 13-го числа — на 1,5—2 °С выше нормы, а 14 и 15 апреля — около нормы.

«Представления людей субъективны, но именно это и есть самая настоящая весна», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.

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