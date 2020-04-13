Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
- РИА Новости
По его словам, воздух в столице в этот день прогреется примерно до +10 °С.
«Бытует представление, что в пасхальный день погода значительно улучшается. Однако на Пасху бывает и дождь, бывает и очень жарко, и комфортная погода самая разнообразная. В этот раз температура будет около +10 °С, это совершенно нормально», — цитирует его ТАСС.
По его словам, столбики термометров 19-го числа могут показать +12 °С, но это максимальное ожидаемое значение.
Ранее Вильфанд рассказал о приходе весенней погоды в Москву.