В Московском зоопарке проснулись тушканчики

В столичном зоопарке после зимовки проснулись тушканчики.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада, на их сон не повлияла аномально тёплая зима, поскольку тушканчики проводят спячку в искусственных условиях.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что правильное обеспечение зимней спячки крайне важно для тушканчиков, поскольку только после неё они начинают размножаться.

Отмечается, что после пробуждения животных перемещают в вольеры вместе с их домиками для сна.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.