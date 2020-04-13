Спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае

Спасатели рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, ночью и утром 15 и 16 апреля местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-6 °С.

Не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.

Также стало известно о погоде в Челябинской области.

«Днём 13 апреля, а также ночью и днём 14 апреля в горных районах Южного Урала прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная», — цитирует URA.RU пресс-службу регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Водителям рекомендуют проявлять осторожность.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.