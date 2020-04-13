Спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае

Короткая ссылка
Спасатели рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни.
Спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае
  • Pixabay

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, ночью и утром 15 и 16 апреля местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-6 °С.

Не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.

Также стало известно о погоде в Челябинской области.

«Днём 13 апреля, а также ночью и днём 14 апреля в горных районах Южного Урала прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная», — цитирует URA.RU пресс-службу регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Водителям рекомендуют проявлять осторожность.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить