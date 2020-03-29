«Холодно будет в течение всей недели»: синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Ближайшая неделя в Москве будет холодной. После недавних плюсовых рекордов температура опустится ниже климатической нормы и будет колебаться около нуля, предупреждают синоптики. В предстоящие дни в столицу придёт атмосферный фронт, сопровождающийся дождями и мокрым снегом, не исключена гололедица.

На предстоящей неделе Москву ожидает похолодание, предупреждают синоптики.

Как отметил в беседе с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в последние дни марта погода радовала жителей столичного региона не по сезону тёплой, солнечной, сухой и спокойной погодой.

По его словам, уже к вечеру воскресенья «регион ощутит приближение атмосферного фронта и почувствует перемены в погоде, облаков станет больше, и местами заморосят дожди».

«В ночь на понедельник себя проявит холодный атмосферный фронт: пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Холодно будет в течение всей следующей недели. Особенно это будет заметно во вторник и в среду», — заключил Леус.

По мнению синоптика, вероятность осадков в эти дни невелика, но температура опустится ниже климатической нормы. По словам Леуса, во второй половине предстоящей недели немного потеплеет, но речь идёт о символических значениях.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также придерживается мнения, что следующая неделя начнётся с похолодания. По его информации, в ближайший понедельник температура и ночью, и днём будет около нулевой отметки.

Он пояснил, что это связано с «прохождением ярко выраженного холодного фронта, который принесёт то, что принято называть непогодой».

«Осадки будут во всех видах: сначала дождь, потом мокрый снег, потом снег, усиление ветра до 15—17 м/с, а значит, и метель после полудня. Кроме того, налипание мокрого снега ожидается», — рассказал синоптик.

Ожидающуюся погоду он назвал «совершенно некомфортной».

«Именно та, о которой говорят, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит», — заявил он.

Вильфанд также сообщил, что может установиться временный снежный покров величиной не более двух сантиметров, который растает уже к концу недели.

Комментируя предстоящие погодные перемены, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пояснила, что причиной похолодания станет приближение атмосферного фронта, который разделит два антициклона.

РИА Новости

© Максим Блинов

«Тёплый циклон уходит на север Казахстана, а к нам распространяется гребень антициклона, который формировался над Северной Атлантикой. Мы долгое время будем находиться в зоне этого атмосферного фронта. Ожидается, что период ненастной и холодной погоды задержится практически на всю неделю», — рассказала RT синоптик.

По её словам, в ночь на понедельник будут осадки в виде мокрого снега, а позднее вероятно появление и обычного снега при порывах ветра примерно 15 метров в секунду.

«На существенные изменения температуры можно рассчитывать только к концу недели. Температура будет даже ниже климатической нормы уже во вторник», — заключила Позднякова.

В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также связал предстоящее похолодание с приближением атмосферного фронта. По его словам, температура упадёт на 10—15 градусов, а самая нижняя точка холодов придётся на промежуток со вторника по среду.

«Это не первоапрельская шутка, но именно с 31 марта на 1 апреля будет самая холодная ночь. Температура будет ниже нормы на 3—4 градуса в понедельник, вторник и среду. Потом буде небольшое повышение, температура около нуля ночью», — рассказал RT Варакин.

Вместе с тем он уверен, что к предстоящим выходным температура повысится, снова вернувшись к норме.

Температурный рекорд

Сегодня, 29 марта, в Москве установлен абсолютный температурный рекорд — воздух прогрелся до +17,4 °С. По данным Гидрометцентра, самый близкий результат был зафиксирован в 2007 году, когда температура в этот день достигла +16,5 °С.

Однако в эти дни жителей столицы призывают оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне подвёл итоги первого из девяти нерабочих дней. Он признал, что многие люди направились в городские парки, но указал, что их было значительно меньше, чем в обычных условиях.

«Так, городские парки в субботу посетили всего 52 тысячи человек, что в разы меньше, чем в обычный выходной. Много людей можно было увидеть на природных территориях», — написал у себя в блоге мэр.

На фоне этих событий москвичей активно призывают оставаться дома. Сотрудники экстренных служб на автомобилях при помощи громкоговорителей призывают жителей покинуть парки и скверы города.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить своё пребывание на огороженных территориях. Избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра», — звучит одно из зачитываемых диктором сообщений.