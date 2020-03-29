В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома

В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Как передаёт ТАСС, такие призывы звучат в том числе возле входа в Кузьминский парк.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить своё пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра», — говорит диктор.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, такие же машины с громкоговорителями установлены возле всех крупных лесопарков столицы, а также на дворовых территориях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы держаться друг от друга на дистанции полтора-два метра в общественных местах.