В Москве побит пятый температурный рекорд за март
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- РИА Новости
В 12:00 28 марта на главной столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано +16,3 °С.
«Сегодня побит температурный рекорд для 28 марта, установленный в 2007 году. Тогда в городе потеплело до +15,3 °С», — цитирует сотрудника метеобюро Интерфакс.
Дневные максимумы также были установлены в Москве 7, 8, 9 и 26 марта.
По предварительной оценке синоптиков, температура марта в Москве превышает климатическую норму на 6—7 °С.
Ранее сообщалось, что 26 марта в Москве был побит температурный рекорд 1973 года.
В то же время с 30 марта Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в столице.