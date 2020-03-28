В Москве побит пятый температурный рекорд за март

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В Москве побит пятый дневной температурный рекорд за март, сообщили в метеобюро столицы.
В Москве побит пятый температурный рекорд за март
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В 12:00 28 марта на главной столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано +16,3 °С.

«Сегодня побит температурный рекорд для 28 марта, установленный в 2007 году. Тогда в городе потеплело до +15,3 °С», — цитирует сотрудника метеобюро Интерфакс.

Дневные максимумы также были установлены в Москве 7, 8, 9 и 26 марта.

По предварительной оценке синоптиков, температура марта в Москве превышает климатическую норму на 6—7 °С.

Ранее сообщалось, что 26 марта в Москве был побит температурный рекорд 1973 года.

В то же время с 30 марта Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в столице.

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