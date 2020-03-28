Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

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Анна Лушникова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Последние дни марта порадовали москвичей и жителей столичного региона не по сезону тёплой, солнечной, сухой и спокойной погодой. За последние дни в столице было установлено два рекорда максимальной температуры. Больший из них был зафиксирован сегодня. Тепло в столице будет и завтра, 29 марта. По нашим прогнозам, столбики термометров в центре столицы поднимутся до отметок +14…+16 °С», — сказал он.

Тем не менее, по словам синоптика, уже к вечеру воскресенья «регион ощутит приближение атмосферного фронта и почувствует перемены в погоде, облаков станет больше и местами заморосят дожди».

«В ночь на понедельник себя проявит холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Холодно будет в течение всей следующей недели. Особенно это будет заметно во вторник и в среду. Вероятность осадков в эти дни невелика, но температура опустится ниже климатической нормы. Немного потеплеет во второй половине недели, но потепление будет чисто символическим», — заключил Леус.

Ранее столбик термометра в Москве поднялся до +17,2 °С.

Это является абсолютным температурным рекордом для 28 марта.

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